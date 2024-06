Kilka tysięcy grzybów w kilka godzin. Poznajcie króla grzybobrania

Wyjątkowo ciepły, a nawet upalny, początek kwietnia namieszał trochę w przyrodzie. Nie tylko sady i plantacje zakwitły wcześniej, przez co wyjątkowo szybko zaczęły się zbiory. To samo dotyczy grzybów. Polacy ruszyli do lasu na poszukiwanie swoich ulubionych grzybiarskich trofeów już pod koniec maja, a sezon dopiero się rozkręca. W województwach świętokrzyskim oraz łódzkim rozpoczął się pierwszy w tym roku wysyp prawdziwków.