IKE – co to jest, czy warto z niego skorzystać i jakie są limity wpłat? Dowiedz się!

Indywidualne Konto Emerytalne może założyć osoba, która ukończyła 16 lat. Niewiele osób w tym wieku myśli o oszczędnościach na emeryturę, ale IKE może służyć nie tylko do celów długofalowych. To również skuteczny sposób do bieżącego oszczędzania pieniędzy. Zobacz, co to jest IKE i jakie korzyści wiążą się z tym kontem.