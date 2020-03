IKEA kończy z hipermarketami. Będzie testować mniejsze formaty sklepów

Powstający hipermarket w Szczecinie będzie ostatnim, który zbuduje IKEA w Polsce. Dyrektor generalna Carolina García Gómez zapowiada duże zmiany w funkcjonowaniu sieci, która skupi się na sklepach mniejszego formatu oraz na handlu internetowym.

To spora zmiana, ponieważ dotychczas IKEA kojarzyła się z hipermarketami o ogromnej powierzchni, zlokalizowanymi na obrzeżach miast. Jednak, jak wytłumaczyła dyrektor generalna, taka polityka sprawiała, że ok. 50 proc. gospodarstw domowych w Polsce była poza zasięgiem sieci. Dlatego też nowe koncepcje mają być skierowane przede wszystkim do nich.