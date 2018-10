IKEA po nowemu. Mniej produktów, bliżej centrum i z kawiarnią

IKEA testuje nowe rozwiązania w swoich sklepach. Te mają być mniejsze, bliżej centrum miasta i nie wszystkie produkty dostaniemy w nich od ręki. Na klientów czekać też będzie wzbogacone bistro i kawiarnia. Otwarcie pierwszej nowej placówki odbędzie się jeszcze w październiku w warszawskim centrum Blue City.

W porównaniu z dotychczasowymi salonami ten na warszawskiej Ochocie zmieni się nie do poznania, o czym informuje propertynews.pl . Klienci, którzy przyszli na drobne zakupy, nie będą już musieli przejść całego sklepu. IKEA bowiem rezygnuje z tradycyjnej "ścieżki zakupowej". Będzie więc większa dowolność w poruszaniu się po sklepie.

Asortyment, ze względu na zmniejszoną powierzchnię, również będzie węższy. Nie wszystkie produkty dostaniemy od ręki, ale będzie można je zamówić z dostawą do domu. Samodzielnie lub z pomocą pracowników.

IKEA w Blue City to również zupełnie nowy format IKEA Food. Choć w ofercie bistro nadal znajdziemy popularne klopsiki oraz hot dogi, to będzie można też zjeść bardziej urozmaicone potrawy. Wśród nich m. in. kanapki z wypiekanego na miejscu chleba, dania wegetariańskie, sałatki oraz koktajle owocowe i warzywne. Amatorzy kawy czy słodkości znajdą natomiast coś dla siebie w sklepowej kawiarni.