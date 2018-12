IKEA prosi klientów o zwrot popularnego stołu. Chodzi o bezpieczeństwo

Każdy, kto kupił w sklepie IKEA stół GLIVARP ze szklanym blatem, powinien jak najszybciej zwrócić go do najbliższego salonu. Sieć apeluje, by nie korzystać ze stołu, który może być groźny dla zdrowia.

Stoły GLIVARP są w wielu polskich domach. IKEA apeluje, żeby zwrócić produkt z matowym szklanym blatem

- IKEA traktuje bezpieczeństwo bardzo poważnie. Wszystkie nasze produkty są testowane pod kątem zgodności z obowiązującymi standardami i przepisami - poinformowała szwedzka sieć sklepów na swojej stronie internetowej. - Mimo to, dotarły do nas informacje o przypadkach, gdy wysuwany fragment blatu rozkładanego stołu GLIVARP wypadł z prowadnic i upadł na podłogę.

Właśnie dlatego IKEA apeluje, by posiadacze tego produktu jak najszybciej zwrócili go do najbliższego salonu sieci.

Przypomnijmy, że chodzi o stół GLIVARP z matowym szklanym blatem. To dość popularny model, który znajduje się w wielu polskich domach. Akcją objęte są dwa rozmiary: większy 188x85 (nr artykułu 203.347.00) oraz mniejszy 115x70 (503.347.08).

By dokonać zwrotu nie trzeba mieć paragonu ani innego dowodu wpłaty. Sklep zapewnia, że wszyscy klienci otrzymają pełen zwrot kosztów zakupu.