Ikea zadba o komfort swoich kurczaków. Światło, przestrzeń i zdrowsze odmiany

Zwierzęta wykorzystywane w produkcji żywności dla Ikei mają mieć lepsze życie. Na początek szwedzka sieć w ciągu najbliższych lat poprawi warunki hodowli brojlerów.

W praktyce chodzi o to, żeby zwierzętom, które mają trafić do klientów Ikei w postaci posiłków, żyło się choć trochę lepiej. Program zakłada m. in. zapewnienie brojlerom odpowiedniej przestrzeni (maksymalna gęstość hodowlana 30 kg/m²), właściwe oświetlenie oraz urozmaicenie warunków ich bytowania.