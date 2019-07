Ile dać w kopercie ślubnej? Polacy uważają, że nie warto przesadzać, specjaliści potwierdzają

Od 201 do 300 zł - Polacy uważają, że właśnie tyle najlepiej dać do ślubnej koperty, wynika z badania przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski. Ankietowani przyznają jednak, że słyszeli o zjawisku "pustych kopert". - Przy wręczaniu pieniędzy najlepiej pamiętać o zasadzie talerza - mówi nam specjalistka.

Ciepłe i słoneczne dni to dla wielu par wymarzony czas na ślub. W ramach akcji #WPnaLato postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda jeden z najbardziej dyskusyjnych tematów weselnych - ile wsadzić do koperty?

Nie za dużo, nie za mało - tak można by skomentować wyniki badania na panelu Ariadna dla WP. 27 proc. ankietowanych uważa, że w ślubnej kopercie warto dać 200-300 zł od osoby. 25 proc. jest natomiast zdania, że powinno to być od 101 do 200 zł. Zaledwie 3 proc. jest skłonnych dać ponad 1 tys. zł.