Ile kosztuje budowa domu "pod klucz"? Tyle pieniędzy potrzebujesz

Łącznie, na doprowadzenie budynku do stanu surowego zamkniętego potrzeba około 321 500 zł. Warto jednak pamiętać, że do tego dochodzą dodatkowe koszty, takie jak zakup działki budowlanej. Jej cena waha się od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, w zależności od lokalizacji. Należy również doliczyć wydatki związane z projektem domu (od 3 tys. do 30 tys. zł) oraz opłatę za doprowadzenie mediów.

Po ukończeniu konstrukcji budynku należy zająć się jego ociepleniem i wykończeniem dachu. W tym etapie kluczowe jest zamontowanie rynien, zastosowanie wełny mineralnej oraz wykonanie solidnej podbitki okapu. Zwieńczeniem tego etapu jest doprowadzenie domu do stanu surowego zamkniętego, co wiąże się z instalacją okien, drzwi zewnętrznych oraz bramy garażowej.

Kolejne koszty to wynagrodzenie kierownika budowy i zabezpieczenie działki. Stan surowy zamknięty to nie koniec inwestycji. Kolejnym etapem jest doprowadzenie domu do stanu deweloperskiego. Po zsumowaniu wszystkich wydatków budowa domu do stanu deweloperskiego wynosi średnio 463 tys. zł. Ta kwota nie uwzględnia jednak kosztów zakupu działki, projektu czy wyposażenia wnętrz. Można przyjąć, że całkowity koszt budowy i wykończenia domu "pod klucz" o powierzchni 100 mkw. wyniesie co najmniej 500 tys. zł.