Pierwsza wieś w Polsce z dostępem do metra. Odwiedziliśmy Mory

Końcowa stacja zbudowana zostanie na przecięciu ulicy Połczyńskiej i Sochaczewskiej. To około 600 metrów od stojącej przy drodze tabliczki z napisem "Mory" , na której kończą się granice Warszawy.

Na obecną chwilę wygląda to nieco absurdalnie. Według Narodowego Spisu Ludności, w 2021 r. wieś Mory zamieszkiwało 131 osób. Ma ona w dużej mierze charakter rolniczy i składa się z niewielkich gospodarstw. Do Pałacu Kultury i Nauki mieszkańcy mają niespełna 11 km. Samochodem, przy umiarkowanym ruchu, oznacza to ponad 20 minut jazdy. Komunikacją publiczną - w granicach 40-50 minut.