Ile wydajemy na ferie zimowe? Wysokie ceny odstraszyły Polaków

Ile Polacy wydają na ferie?

Przeciętny budżet polskiego gospodarstwa domowego to 2485 zł. Wiele polskich rodzin zdecydowało się jednak zostać w domach. Ferie na własną rękę organizuje sobie 40 proc. ankietowanych. Co trzeci uczeń spędzi przerwę zimową wraz z rodziną poza swoim miejscem zamieszkania. Przeważają tu destynacje krajowe. Co dziesiąty uczeń zaplanował natomiast wyjazd bez swoich opiekunów.