Przedsiębiorcy z Zakopanego są "rozpieszczeni"? "Absurdalny" grudzień

Przedsiębiorcy z Zakopanego bardzo liczyli na turystów z Warszawy, gdzie trwają ferie zimowe. Pierwszy tydzień nie należał do najlepszych, co zaskoczyło zakopiańskich hotelarzy, bo nadzwyczajnie, jak się okazuje, dobrym grudniu. - Z jednej strony nie zaskoczyły na superpozytywnie te ostatnie parę dni, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, wprost, może jesteśmy zbytnio rozpieszczeni, zarówno długą historią Zakopanego, jak i ostatnimi ultra niespodziewanymi obłożeniami jesienią i zimą – mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Zdaniem przedstawiciela zakopiańskiego biznesu grudzień był dla hotelarzy „abstrakcyjnie dobry”. Według hotelarzy różnica na minus „gospodarczo” w stosunku do roku przed pandemią wynosi nawet 50 proc. Polacy wciąż, zdaniem hotelarzy, mają znacznie mniej wydawać pieniędzy na atrakcje.