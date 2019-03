Ilu Polaków nie radzi sobie z zadłużeniem?

Szeroko pojęte pożyczki to broń obosieczna. Z jednej strony ich zaciągnięcie umożliwia szybkie i znacznie zwiększenie możliwości konsumpcyjnych, z drugiej może prowadzić do wpadnięcia w problemy finansowe. Ilu więc Polaków zmaga się z kłopotliwym zadłużeniem i ile wynosi łączna kwota przeterminowanych zobowiązań?

Tak naprawdę w pewien sposób wszyscy jesteśmy zadłużeni i to już od pierwszego dnia życia. W końcu łączny dług Polski, a więc poniekąd wszystkich jej obywateli liczony jest w gigantycznych kwotach.

Kłopoty z długami pojawiają się wtedy, gdy terminowa spłata wszystkich swoich zobowiązań staje się niemożliwa. To może doprowadzić do pojawienia się odsetek karnych, obciążenia kosztami windykacji, obniżenia oceny punktowej BIK i pojawienia się negatywnych wpisów w rejestrach dłużników BIG. Wyjście z takich problemów często wymaga wyrzeczeń i cierpliwości, a w skrajnych przypadkach może prowadzić np. do konieczności ogłoszenia upadłości konsumenckiej.