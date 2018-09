Im więcej domowników, tym taniej. Najlepsze zniżki dla rodzin

Rodzina jest jak firma. Im większa, tym jej utrzymanie generuje wyższe koszty. Na szczęście dzięki programom oferowanym przez urzędy jak i prywatne firmy – koszty te można znacznie obniżyć.

Wedle polskiego prawa rodzina wielodzietna to taka, która posiada przynajmniej troje dzieci. Z raportu „Wielodzietni w Polsce” przygotowanego w 2016 roku przez IPSOS na zlecenie Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” wynika, że około 3,5 mln Polaków żyje w rodzinach, które nie poprzestały na posiadaniu dwójki dzieci. I rodzin takich będzie przybywać.

Jak obliczył Główny Urząd Statystyczny w 2016 roku na świat przyszło 382 tys. dzieci, czyli o 13 tys. więcej niż rok wcześniej. Z kolei w 2017 roku odnotowano 403 tys. urodzeń, czyli znowu więcej – tym razem o około 20 tys. – w porównaniu do 2016.

Duże rodziny płacą mniej dzięki KDR

Skąd ten wzrost? Zwykle o posiadaniu większej liczby dzieci decyduje stabilna sytuacja finansowa rodziny. Od kwietnia 2016 roku działa w Polsce program „Rodzina 500 plus”, który – bez względu na kryterium dochodowe – udziela finansowego wsparcia na drugie i każe kolejne dziecko. Skorzystało z niego ponad 2,5 miliona polskich rodzin.

Większość pieniędzy beneficjenci programu wydali na bieżące potrzeby, ale z badania „Finansowego Barometru ING” za rok 2016 wynika, że co piąta rodzina po raz pierwszy w życiu zdołała coś odłożyć. 36 proc. badanych przyznaje, że oszczędza dzięki temu narzędziu więcej niż do tej pory.

Kto ma trójkę lub więcej dzieci, może liczyć także na dodatkową pomoc jaką jest Karta Dużej Rodziny. To bezpłatny program uprawniający do korzystania ze zniżek i ulg w przeszło 10 tys. miejsc w całej Polsce.

Rodziny objęte programem mogą np. taniej zatankować samochód, kupić ubezpieczenie z dużym upustem, a także liczyć na kilkuprocentowy zwrot w skali miesiąca za rachunki domowe opłacane z konta w banku, którego jest się posiadaczem.

Rodziny mniej płacą również za bilety do kin, muzeów czy teatrów, w sklepach odzieżowych i spożywczych. Karta to także znacznie tańsze bilety w na pociągi PKP Intercity.

To co najważniejsze w tej ofercie – rodzice otrzymują kartę, a więc zniżki dożywotnio. Dzieci do 18 roku życia. Szczegółową listę firm, w których rodziny płacą mniej znajdziemy w tym miejscu.

Jeden abonament, znacznie niższy rachunek

Pomoc oferowana przez Państwo to jednak nie wszystko. Firmy same doceniają rodzinnych klientów.

Doskonałym tego przykładem jest choćby serwis Spotify, umożliwiający legalne słuchane muzyki. Abonament dla jednej osoby kosztuje tam 19,90 zł miesięcznie. W pakiecie rodzinnym identyczna oferta to wydatek 29,99 zł. Tyle, że może z niej skorzystać już 5 osób.

Podobną ofertę posiada Apple Music. Za miesiąc słuchania muzyki bez ograniczeń na każdym urządzeniu student zapłaci 9,99 zł, klient indywidualny 19,99 zł, a rodzina do 6 osób tylko 29,99 zł.

Z kolei Multikino wymyśliło kartę Rodzina Do Kina. Jednorazowy koszt zakupu ważnej przez rok karty to tylko 5 zł. Może z niej korzystać od dwóch (1 rodzin, 1 dziecko) do siedmiu osób (2 dorosłych, 5 dzieci). Jakie są zniżki? Za filmy przeznaczone dla widzów niepełnoletnich oraz za poranki każdy, kto wejdzie do kina na kartę, zapłaci za bilet tyle, ile dziecko. Przy czym dzieci posiadaczy karty nie mogą mieć ukończonych 18 lat.

Równie tanio można oglądać legalnie filmy w domu. Abonament dla 4 urządzeń w Netflix to wydatek 13 złotych od jednego ekranu, albo mówiąc prościej – od jednej osoby.

Upusty dla rodzin gwarantuje też PKP. Podróże pociągami EIP, EIC, IC albo TLK w grupie od 2 do 5 osób, w której jest przynajmniej jedno dziecko przed 16. rokiem życia, będą tańsze. Każdy z ramach Biletu Rodzinnego zapłaci za przejazd aż 30 proc. mniej. Normalny bilet na pociąg Pendolino np. z Warszawy do Trójmiasta czy Krakowa kosztuje 150 złotych, więc obniżka jest naprawdę duża.

Im więcej osób w jednym abonamencie, tym mniej płacimy za telefon także w sieci T-Mobile. Jak to działa?

Rodzic posiadający telefon na abonament zapłaci co miesiąc 50 zł. Ale jeśli do abonamentu dołączy drugą dorosłą osobę – ta kwota stopnieje do 40 zł za jeden numer.

Miesięczna opłata wyniesie jeszcze mniej, bo tylko 35 zł za numer, gdy do abonamentu dołączy trzecia osoba, np. dziecko.

W sumie w ramach jednej umowy można przyłączyć maksymalnie 10 osób. Każda z nich za dostęp do nielimitowanego internetu, rozmów i sms-ów zapłaci tylko 35 złotych.