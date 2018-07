1 z 10 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy Wideo WP Finanse coca-cola Aleksandra Stanek 1h temu 1 z 10 "Imperializm w płynie" w Polsce od 46 lat. Zobacz, jak wyglądały początki Coca-Coli w naszym kraju Debiut spóźniony o 86 lat PAP Podziel się Coca-Cola, symbol Zachodu i kultowy napój Ameryki, podbija świat już od ponad 130 lat. Jednak nie Polskę. Nad Wisłą na dobre rozgościł się dużo później. Choć trudno dziś sobie wyobrazić półki sklepowe bez tego charakterystycznego logo, to dopiero 46 lat temu z taśm produkcyjnych w Polsce zjechała pierwsza butelka tego najpopularniejszego na świecie słodzonego napoju. Dokładnie 19 lipca 1972 r. pierwsze napełnione butelki Coca-Coli wyjechały z warszawskich zakładów, by cieszyć spragnionych Zachodu Polaków. W siermiężnych czasach PRL-u było to niezwykłe wydarzenie, dlatego nic dziwnego, że pierwsza partia została wyprzedana w oka mgnieniu. Z okazji 46. rocznicy debiutu Coca-Coli nad Wisłą przypominamy, komu zawdzięczamy sprowadzenie tego symbolu imperializmu nad Wisłę, ile kosztowała pierwsza butelka Coca-Coli, dostępna w Polsce i kto wymyślał hasła reklamowe tego popularnego napoju. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne