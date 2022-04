Inflacja przekroczyła 10 proc. "Nie straszmy ludzi"

- Boimy się dwucyfrowej inflacji, bo ona ma tendencje do przekształcania się w galopującą inflację, a następnie w hiperinflację - powiedziała w programie "Money. To się Liczy" prof. Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - Ale ja bym proponowała, żebyśmy nie straszyli ludzi Bo najważniejszą kwestią w procesach inflacyjnym są oczekiwania inflacyjne. Jeśli będziemy straszyć inflacją, to ludzie będą biegli do sklepów i kupowali rzeczy, których nie potrzebują, po to, żeby „oszczędzić”. A wcale nie oszczędzą, tylko stracą - dodała.