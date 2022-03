Inflacja sięgnie nawet 30 proc. "Mówimy o inflacji odczuwalnej"

- Zarówno NBP jak i część instytucji prognozuje, że w trzecim kwartale inflacja będzie najwyższa. Według szacunków Narodowego Banku Polskiego to będzie 12 proc. Czyli statystycznie dla przeciętnego Kowalskiego będzie to ok. 30 proc. To nie jest zaskoczenie. Mamy inflację statystyczną, producencką i postrzeganą. Nikt z nas nie kupuje w każdym miesiącu nowego telewizora, komputera, czy innych dóbr, które wliczane są do koszyka inflacji - powiedział w programie "Newsroom" WP prof. Konrad Raczkowski, dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW.