Inflacja w górę, ceny w marketach w dół. Zaskakujące wyniki badań

"Wynika to z dwóch bardzo istotnych faktów. Po pierwsze, jak co roku w sierpniu, sieci handlowe prowadziły szeroko zakrojoną akcję "back to school". Dla wracających z wakacji klientów to ważny czas, aby przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym, wyposażyć dzieci w niezbędne akcesoria. Drugi powód niższej wartości badanego koszyka, to efekt wciąż zaostrzającej się walki sieci handlowych o klientów. W wielu przypadkach właściciele sklepów mają jeszcze przestrzeń do tego, aby nie przekładać rosnących cen na konsumentów i część podwyżek biorą na siebie" – powiedział cytowany w informacji Patryk Górczyński.