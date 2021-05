Innowacje z napędem Programu Inteligentny Rozwój

Branża rowerowa wychodzi na prowadzenie

„Od kilku lat obserwujemy prawdziwą eksplozję popytu na rowery elektryczne” – mówią właściciele rodzinnej firmy Efneo, która znakomicie wpisała się w nowy trend. Osiągnięciem Efneo jest opracowanie układu napędowego do rowerów, który wykorzystuje innowacyjną trzybiegową przekładnię. Całość stworzono przy zachowaniu niskiej masy roweru, wysokiej wytrzymałości i kompaktowego wyglądu. Przekładnia zastępuje standardową przednią przerzutkę, a montaż jest możliwy w niemal każdym rowerze. Prace B+R trzeba było przeprowadzić po to, żeby zaadaptować to w pełni mechaniczne rozwiązanie do roweru elektrycznego. Udało się zintegrować innowacyjną koncepcję przekładni z układem napędowym, czyli z silnikiem montowanym w tylnym kole roweru. Polski wynalazek spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem na całym świecie. Prace B+R były współfinansowane z unijnych pieniędzy z Programu Inteligentny Rozwój.