InPost rusza z ofensywą. Paczkomaty na wsiach i w małych miejscowościach

InPost przedstawił dane, z których wynika, że niemal trzech na czterech mieszkańców małych miasteczek deklaruje, iż skorzystało z paczkomatów. Dlatego firma chce zwiększyć do swoich urządzeń dostęp poprzez instalacje ich w mniejszych miejscowościach.

InPost zbadał zasięg swoich usług, a wyniki analiz wskazały, że 71 proc. mieszkańców przebadanych wsi co najmniej korzystało z paczkomatów. Jeszcze lepiej jest w miastach – w tych najmniejszych 74 proc. zadeklarowało skorzystanie z maszyn InPostu, w średnich 77 proc., a w dużych miastach 81 proc.

– Z punktu widzenia klientów InPost nie ma większych różnic pomiędzy dużymi miastami i mniejszymi ośrodkami. E-commerce demokratyzuje handel. To, co do nie dawna było dostępne tylko dla mieszkańców większych miast w placówkach offline, teraz jest dostępne w sieci dla wszystkich konsumentów – powiedział Wojciech Kądziołka, rzecznik prasowy firmy InPost, cytowany przez wiadomoscihandlowe.pl.