Institute Hyalual Poland na Międzynarodowym Kongresie Dermatologii Estetycznej i Anti-Aging

Nowości w dermatologii estetycznej i innowacyjne techniki zabiegowe, m.in.: jak skutecznie leczyć drugi podbródek? Jak bezpiecznie stosować produkty w kwasem hialuronowym? W końcu, jak sobie radzić z ewentualnymi powikłaniami po zabiegach, to tylko niektóre z wielu tematów XIX Kongresu Dermatologii Estetycznej i Anti-Aging organizowanego przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych, który odbędzie się w dniach 9-11 marca w hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie. To będzie niewątpliwie największe i najważniejsze wydarzenie naukowe w dziedzinie medycyny estetycznej i dermatologii estetycznej w Polsce i jedno z ważniejszych w Europie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Materiały prasowe)

W kongresie jak co roku, udział wezmą najwybitniejsze, światowe sławy z dziedziny medycyny estetycznej i dermatologii estetycznej.Dlatego nie zabraknie tam również najlepszych specjalistów z Institute Hyalual Poland, który słynie z najwyższej jakości produktów wykorzystywanych w tej dziedzinie medycyny. Flagowe produkty do iniekcji - Electri i Xela Rederm- wykorzystują wysoko skuteczne, unikatowe połączenie bursztynianu sodu i kwasu hialuronowego. Marka w swoim portfolio oferuje także doskonałe produkty wykorzystywane po zabiegach, takie jak kremy w spay'u Profi DeLux czy hydrożelowe maski peptydowe WOW Mask.

Na zaproszenie Institute Hyalual Poland w wykładem podczas kongresu wystąpi dr Michał Kaniowski, który opowie między innymi o terapii uzupełniającej po zabiegach medycyny estetycznej. Z kolei ekspert Institute Hyalual Poland dr Robert Chmielewski poprowadzi workshop -"Błyskawiczna i długotrwała biorewitalizacja i rekonstrukcja tkankowa".