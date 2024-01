Interes kwitnie. Pełnoletni kupują taniej i sprzedają drożej nieletnim

- Oni czekają na szkolnym korytarzu, my idziemy do sklepiku poza terenem szkoły. Napój kosztuje przykładowo 5 złotych, to po chwili sprzedajemy go młodziakom za 6 zł. Wiedzą, jaka jest cena sklepowa i wiedzą, że na tym zarabiamy. Równie dobrze można powiedzieć, że tę złotówkę czy 2 zł bierzemy za fatygę, swoisty spacer w mrozie - mówi pełnoletni uczeń w rozmowie z "Gazetą Pomorską".