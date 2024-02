Internauci komentują wojnę Biedronki z Lidlem. W sieci trwa prawdziwa burza

Lidl porównał więc ofertę reklamową rozsyłaną przez Biedronkę do popularnych łańcuszków internetowych, które straszą użytkowników sieci konsekwencjami w przypadku nie podjęcia róznego rodzaju działań. Same czynności, do których zachęcają łańcuszki nie mają zazwyczaj większego sensu, a konsekwencje są całkowicie zmyślone. Mówiąc krótko: Lidl zasugerował, że działania jego konkurenta to internetowy scam.