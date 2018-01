Internauta zarzucił dyskontowi sprzedaż produktów gorszej jakości. Sprawdziliśmy, jak jest naprawdę

Ten sam napój w dwóch sklepach i różny skład. Na tej podstawie użytkownik Wykopu wysnuł tezę, że jeden z nich sprzedaje Polakom produkty gorszej jakości. Okazuje się jednak, że to producent napoju zmienia recepturę

Argument, że przykład herbaty Lipton Ice Tea to dowód na oszukiwanie Polaków przez dyskont jest jednak nietrafiony. Sieć przypadkowo znalazła się na świeczniku. - Biedronka kupuje od dostawców produktów brandowych towary powszechnie oferowane na rynku - wyjaśnia biuro prasowe Jeronimo Martins. I odsyła do producenta, czyli firmy Pepsi Co.