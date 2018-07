Internet nie zastąpi Telegazety. Archaiczny protoplasta WWW wciąż żyje i ma się dobrze

Pomimo powszechnego dostępu do internetu, portali informacyjnych czy serwisów ogłoszeniowych, archaiczna Telegazeta wciąż ma się dobrze. - Myśleliśmy, że już nikt tego nie czyta, ale jak tylko przestajemy uzupełniać Telegazetę, zaraz do redakcji dzwonią widzowie z pretensjami - opowiadają pracownicy TVP.



- Przed internetem to było najszybsze źródło informacji - mówi 32-letni użytkownik teletekstu, nasz redakcyjny kolega. - Jeśli ktoś interesował się piłką, w Telegazecie mógł znaleźć wszystkie wyniki meczów, i to nie tylko ekstraklasy, ale wszystkich możliwych lig. Prosta informacja - wspomina z nostalgią.

Teletekst, co prawda powoli, ale odchodzi jednak do lamusa. Młodsi użytkownicy często w ogóle nie wiedzą, do czego służył. - A co to jest telegazeta? - pyta nasza redakcyjna koleżanka. Ma 21 lat. - A wiem, moi dziadkowie kiedyś z tego korzystali - dodaje po chwili zastanowienia.