Internet z pomnika Jezusa w Świebodzinie. W koronie ukrytych jest kilkanaście komercyjnych anten

Olbrzymia figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie to nie tylko miejsce kultu religijnego. Pomnik jest też gigantyczną stacją sygnału internetowego. W koronie Jezusa ukryte zostały liczne anteny. Zarabiać ma na tym probostwo.

Jak ustalili dziennikarze serwisu Fakt, to anteny do przesyłania sygnału internetowego. Eksperci nie mają wątpliwości, że to najlepszy punkt w okolicy na taką instalację. Wysokość pomnika daje spory zasięg. W efekcie okoliczne firmy i mieszkańcy mają dostęp do szybkiej sieci.