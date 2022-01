Inwestowanie w nieruchomości. "To wcale nie jest niekończący się wzrost"

– Nieruchomości to jest rzeczywiście ta klasa aktywów, która w długim okresie bije inflację. Ale patrząc historycznie, stopa zwrotu wcale nie jest taka duża – mówił w programie "Money. To się Liczy" Bartosz Pawłowski, dyrektor inwestycyjny mBanku. – Ale historycznie te stopy zwrotu wcale nie są takie duże. Teraz obserwujemy silne wzrosty. Ale w okresie 2008–2015 ceny nieruchomości spadały. Ponadto, jak mówi ekspert, kupowanie nieruchomości w celach inwestycyjnych na kredyt, przy wysokich stopach procentowych, nie będzie opłacalne. – Nieruchomości nam się dobrze kojarzą, bo robimy z nimi to, co ja sugeruję, żeby robić z rynkiem akcji. Kupujemy taką nieruchomość, po czym trzymamy ją 10, 15 czy 20 lat. Kupujemy za 5 tys. zł za metr, sprzedajemy za 15 i cieszymy się z zarobku. Gdyby tak samo podejść do rynku akcji, mielibyśmy podobne doświadczenia – dodaje.