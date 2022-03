Iran wraca do gry. Może zastąpić rosyjską ropę

- Iran wysyłał spore ilości ropy do Europy, to byłby pozytywny sygnał. Istotna jest jednak reakcja krajów OPEC, które na razie się wstrzymują, bo teoretycznie nie ma ogłoszonego embarga, Rosja też nie wstrzymuje dostaw. Gdyby Rosja zdecydowała się na taki ruch, to byłby argument za importem ropy z Iranu. Mówi się nawet o chwilowym dopuszczeniu, nawet bez porozumienia nuklearnego, ropy irańskiej na światowy rynek - powiedział w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Rafał Zywert, analityk BM Reflex.