Izba Gmin odkłada decyzję ws. brexitu. Sikorski: ponury obraz, chaos i straty gospodarcze

- Nie dziwię się, że Boris Johnson nie zgadza się na odroczenie brexitu i zapowiada, że nie będzie negocjował od nowa. On wie, że to UE nie będzie chciała już negocjować, bo ma dosyć tego tematu – powiedział money.pl Radosław Sikorski, były minister spraw zagranicznych. Izba Gmin zagłosowała w sobotę za odroczeniem brexitu.

- Kolejny brytyjski premier nie potrafi wyjaśnić swojemu społeczeństwu, czym jest członkostwo w UE, z czym się to wiąże. W parlamencie jest ciągle ideologiczna frakcja nieprzejednanych ws. brexitu, której premier nie potrafi obłaskawić – uważa Sikorski. – W Zjednoczony Królestwie było wiele mitów na temat brexitu, m.in. taki, że brexit będzie prosty. Kolejni premierzy przekonywali, że UE będzie tańczyła tak jak UK im zagra i że to UK będzie rozdawać karty. Te mity zostały już obalone. W UE jest sprawny negocjator i spójne stanowisko, nie ma rozłamu ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, a to w Londynie jest chaos. Mamy zamieszanie i straty gospodarcze. Ponury obraz.