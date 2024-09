Jajka z Ukrainy z zakazem sprzedaży w Polsce. To odkryły służby

Jajka z Ukrainy zatrzymane przez służby

To kolejna w ostatnich tygodniach decyzja dot. zakazu wprowadzenia do obrotu produktów z Ukrainy. Jak pisaliśmy w WP Finanse, na 36 wydanych w okresie letnim (lipiec-sierpień) decyzji (dla 39 partii) zakazujących wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych aż 18 dot. produktów z państwa za wschodnią granicą Polski.