Jak ochłodzić mieszkanie bez klimatyzacji? Oto 3 sprawdzone sposoby

Według najnowszych prognoz, w Polsce w najbliższych dniach nadal będą utrzymywać się ekstremalne upały. Przewidywana temperatura maksymalna we wtorek i środę wyniesie od 28 do 31 stopni Celsjusza, a w środę od 31 do 35 stopni. W nocy termometry mają pokazać minimalnie od 17 do 23 stopni Celsjusza – informuje pogoda.wp.pl. W całym kraju mogą pojawić się również burze.