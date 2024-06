Obowiązki pracodawcy w czasie upałów. Może zapłacić 30 tys. zł kary

Co więcej, pracownicy mogą wymagać, aby w trakcie upałów szefostwo zapewniło klimatyzowane pomieszczenia do odpoczynku lub zapewniło klimatyzację w pomieszczeniach pracy. Problem polega jednak na tym, że co do zasady przepisy nie określają maksymalnej temperatury powietrza, w jakiej praca może być wykonywana w pomieszczeniach.