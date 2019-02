Jak przebić szklany sufit, czyli co ułatwia kobietom rozwój zawodowy? Nowy raport Fundacji Sukces Pisany Szminką

Kobiety chcą robić karierę i nie boją się awansu - wynika z najnowszego raportu przeprowadzonego przez Fundację Sukces Pisany Szminką „Szanse i bariery dla Polek w biznesie i na rynku pracy”. Jedna trzecia kobiet deklaruje potrzebę jasno wytyczonej ścieżki rozwoju. Bardzo ważne okazuje się wsparcie, zarówno profesjonalne, jak i życiowe ze strony partnera.

(Fotolia, Fot: StudioLaMagica)

Awans nie jest już tylko marzeniem kobiet, jest obecnie celem samym w sobie - 37 proc. pytanych kobiet przyjęłaby taką propozycję bez wahania. Niespełna 17 proc. zastanawiałaby się, czy sprosta nowym wyzwaniom, czy ma kompetencje. Z partnerem i jego decyzją - jak wynika z ankiety- liczymy się coraz rzadziej, ale o ile 2 proc. kobiet uzależniałoby decyzję od rozmowy z nim, o tyle aż 10 proc. martwiłoby się, że nie pogodzi obowiązków domowych z nowymi wyzwaniami.

Szans na rozwój badane kobiety upatrują przede wszystkim w doradztwie - 62 proc. ankietowanych chciałaby mieć możliwość omówienia rozwoju zawodowego z coachem, mentorem czy psychologiem, a prawie 30 proc. potrzebuje jasno wytyczonej ścieżki kariery (29,5 proc.). Kobiety, które są matkami, oczekują od pracodawcy elastycznego czasu pracy (31 proc.) i od partnera lub bliskich pomocy w opiece nad dziećmi (12 proc.). Dla wielu z nich równie ważne na tym etapie decyzji są różnego rodzaju studia dodatkowe, szkolenia, warsztaty, a nawet narzędzia dostępne w internecie - 28 proc. pytanych kobiet wskazało ich dostępność jako szansę na drodze do rozwoju.

Wyniki pokazały także, co utrudnia ankietowanym kobietom rozwój zawodowy: ciągle brakuje im wystarczającej pewności siebie (36 proc.) i kompetencji (16 proc.). Ale odczuwają przede wszystkim niedostateczne wsparcie, zarówno ze strony pracodawcy - aż 27 proc. kobiet deklarowało brak jasno wytyczonych celów zawodowych, a 31 proc. brak mentora. Aż 51 proc. zgodziłaby się na awans mając taką osobę w miejscu zatrudnienia.

- Kobiety nie boją się przyznać, że czegoś nie wiedzą oraz prosić o pomoc. Uważam, że tego typu wątpliwości, jeśli tylko nie blokują działania, a zachęcają do autorefleksji nad własnymi kompetencjami i zachęcają do rozwoju, mogą być bardzo cenne - komentuje Joanna Gieldarska – psycholożka, psychoterapeutka, coach zdrowia.

Niemniej ważna jest polityka wynagrodzeń - na brak płacowej przejrzystości w firmach wskazało 14 proc. aktywnych zawodowo pań. Kobiety - co znalazło się w ich szczegółowych wypowiedziach - czują się ciągle często gorsze od kolegów, mniej doceniane i gorzej opłacane. Aż 45 proc. z nich decyzję o awansie w firmie uzależnia od zarobków na takim samym poziomie co ich koledzy. Kobiety mają też więcej dylematów, jeśli chodzi i pogodzenie kariery z wychowaniem dzieci.

- Polki w kontekście opisywanych zachowań i motywacji nie różnią się od przedstawicielek świata zachodu. Ba, jesteśmy od nich często bardziej przedsiębiorcze i widać to nie tylko po coraz większej ilości menadżerek w korporacjach, ale też po stale rosnącej ilości Polek zakładających działalność gospodarczą. Wiele problemów w tej sferze jest jeszcze do rozwiązania (np. zarobki – 43 proc. Polek deklarowało w 2012 roku, że ich mąż/partner zarabia więcej. Dziś deklaruje tak 46 proc. kobiet. 27 proc. Polek deklarowało w 2012 roku, że to one są osobą najwięcej zarabiającą w rodzinie dziś twierdzi tak 25 proc. kobiet, natomiast podobnie jak w 2012 roku 14 proc. kobiet twierdzi, że zarabiają mniej więcej tyle samo co partner), ale coś drgnęło - mówi Katarzyna Pawlikowska, eksperta w konkursie Bizneswoman Roku

Z ankiety Fundacji Sukces Pisany Szminką wynika bowiem, że pytane Polki są coraz bardziej przedsiębiorcze. Ponad 56 proc. z nich chce inwestować pieniądze, 23 proc. myśli o założeniu firmy, ponad 18 proc. kupiłaby mieszkanie z myślą o inwestowaniu. Prawie 20 proc. w inny sposób chciałoby pomnażać kapitał. W siebie zainwestowałaby 16 proc. kobiet.

Kobiety biznesmenki to już nie rzadkość, ale ciągle 21 proc. ankietowanych waha się czy założyć działalność i pracować na własny rachunek. Pytane o to, co ułatwiłoby im założenie firmy i dalszy rozwój aż 62 proc. wskazało na niższe koszty podatkowe i mniejszą biurokrację. Ponad 21 proc, wskazała na niższe koszty pracy. Także tu pojawił się wątek potrzeby wsparcia coacha, psychologa czy mentora i ułatwień instytucjonalnych.

W odpowiedziach na pytanie, czemu się wahają, pojawiły się także psychologiczne bariery: 33 proc. boi się ryzyka, a 24 proc. wymienia brak odwagi i pewności siebie.

Mniej boją się kobiety, które prowadzą już firmy. One jako przeszkodę wskazują brak środków na rozwój (37 proc. ankietowanych), biurokrację (22 proc.) i wysokie koszty prowadzenia firmy i podatki (21 proc.).

- Przez ostatnich 10 lat, odkąd prowadzimy Fundację, wiele zmieniło się dla kobiet na lepsze. Odnosimy w biznesie coraz więcej sukcesów, także międzynarodowych. Coraz chętniej też i odważniej się nimi chwalimy. Wiele jednak jest jeszcze do zrobienia, by wymienić choćby likwidację luki płacowej, która w Polsce wynosi od 7 do nawet 30 proc. w niektórych branżach. Działamy, by standardem w firmach było jasne określanie ścieżki kariery i wpisywanie w nią urlopów macierzyńskich, wprowadzanie elastycznych form pracy oraz szersze wykorzystywanie urlopu rodzicielskiego przez mężczyzn. Do wprowadzania tych rozwiązań zaangażowałyśmy prezesów największych firm w Polsce, którzy w ramach działającego od października 2018 klubu Champions of Change opracowują strategie, rozwiązania i dobre praktyki w tym zakresie. - mówi Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką.

Ankieta została przeprowadzona na grupie kobiet aktywnych zawodowo i przedsiębiorczych z dużych, średnich i małych miast, w wieku 23-62 lat z wyższym wykształceniem (94% ankietowanych).

Ogłoszono także listę finalistek w kategoriach otwartych X edycji konkursu Bizneswoman Roku. Oto 21 przedsiębiorczych Polek, które już odniosły duże sukcesy w biznesie:

W kategorii Biznes Roku: Firma Powyżej 10 milionów zł

Magdalena Malaczyńska, Indigo Nails Lab. Rodzinny biznes, założony w 2011 roku wspólnie z mężem, przerodził się w międzynarodowy podmiot, podbijający kolejne zagraniczne rynki (dziś dostępny jest w 44 krajach na świecie) i oferujący nowoczesne, wyróżniające się na tle konkurencji produkty. Założyła także fundację Indigo Nails, która ma na celu aktywizowanie kobiet i pokonywanie barier zawodowych.

Anna Krajewska, Salad Story. Salad Story to autorski koncept restauracji szybkiej obsługi serwującej robione przed klientem i na jego zamówienie sałatki, wrapy i kasza boxy. Obecnie sieć liczy 35 lokali. Nowy koncept Wrap Me! jest uzupełnieniem oferty szybkiej gastronomii w zakresie zdrowszej i ciekawszej w smaku alternatywny dla osób poszukujących comfort foodu (jedzenia typu kebab).

Małgorzata Bieniaszewska, MB Pneumatyka. Z rodzinnego zakładu produkcyjnego przekształciła ją w prężne przedsiębiorstwo badawczo-produkcyjne sektora Automotive. Dziś złącza produkowane w Lubuskiem są używane w większości pneumatycznych układów hamulcowych i zawieszeń w samochodach powyżej 3,5 tony na świecie. Małgorzata Bieniaszewska jest prekursorem idei współpracy biznesu z nauką w regionie.

W kategorii Biznes Roku: Firma Poniżej 10 milionów zł

Karina Trafna, Centrum Rozwoju Dziecka. Stworzyła firmę, która jest jedynym ogólnopolskim operatorem specjalizującym się w otwieraniu i prowadzeniu nowoczesnych, dwujęzycznych przedszkoli i żłobków firmowych oraz przybiurowcowych pod marką KIDS&Co.

Marta Bartkowiak, Pan Drwal. Firma jest pierwszym polskim producentem naturalnych kosmetyków do pielęgnacji wyłącznie dla mężczyzn. Siłą produktów jest ich naturalny skład. Marka posiada własne laboratorium, w którym powstają produkty, linię produkcyjną i studio projektowe. W tej chwili asortyment liczy ponad 60 produktów i dostępny jest w sprzedaży w Polsce i za granicą.

Ewelina Narożna-Domska, Oleowita. To firma rodzinna, która produkuje przede wszystkim oleje tłoczone na zimno. Stworzona przez entuzjastów zdrowej żywności i naturalnych kosmetyków. Obecnie w ofercie jest ponad 60 różnych olejów, niektóre produkowane jako jedyne w Polsce, a nawet w Europie.

Działalność Społeczna

Malina Wieczorek, szefowa Fundacji SM- WALCZ O SIEBIE. Marketingiem społecznym zajmuje się od 2001 roku, kiedy zdiagnozowano u niej stwardnienie rozsiane. Wykorzystuje własne doświadczenie życiowe w budowaniu pogłębionych komunikatów społecznych. Dzięki jej intensywnym działaniom personalizacja leczenia w SM weszła do kanonu opieki nad pacjentem. Fundacja uruchomiła portal e-learningowy Szkoła Motywacji.( www.szkola-motywacji.pl).

Jarmiła Rybicka, prowadzi Fundację Konflikt. Jest socjolożką i aktywistką społeczną oraz założycielką Kuchni Konfliktu, przedsiębiorstwa społecznego zatrudniającego uchodźców, migrantów i cudzoziemców. Jest autorką kampanii społecznej „Invisible People”, która otrzymała nagrodę Rady Europy.

Paula Rettinger-Wietoszko, założycielka Fundacji Zostaw Swój Ślad. Pomaga rodzinom chorych dzieci poprzez organizację ambitnych projektów technologicznych i artystycznych.

Pierwszym projektem fundacji był hospiCare - aplikacja mobilna dedykowana zespołom medycznym i opiekunom pacjentów z Dziecięcych Hospicjów domowych w całej Polsce. Drugim ważnym projektem fundacji jest Festiwal Wrażliwy.

Karolina Adamska, prezeska Fundacji Mam Marzenie. Działa od 2003 r. jako niezależna i samodzielna organizacja, skupiająca wyłącznie wolontariuszy w 16 największych miastach w Polsce. Misją Fundacji jest spełnianie marzeń dzieci w wieku 3-18 lat, cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Rocznie spełnia około 600 marzeń. W sumie spełniła 8000 marzeń.

Erin Dąbska, założycielka Fundacji TV Puls "Pod Dębem", która od 6 lat działa na rzecz poprawy jakości życia i standardu opieki nad osobami starszymi. Kierowana przez Erin Dąbską organizacja pomaga osobom indywidualnym i placówkom świadczącym stałą i doraźną pomoc osobom starszym, zaopatruje potrzebujących seniorów w leki i żywność, finansuje i współfinansuje zakup m.in. wózków inwalidzkich, łóżek rehabilitacyjnych, aparatów słuchowych.

Zuzanna Janaszek-Maciaszek, Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ. Fundacja wspiera osoby, którym niepełnosprawność utrudnia bądź uniemożliwia niezależne życie. Regularnie otacza opieką ponad 200 osób, które chcą żyć normalnie, realizować swoje marzenia i być szczęśliwe. W gronie naszych pracowników jest 1/3 osób z niepełnosprawnością.

Pomysł na Start/Biznes lokalny

Natalia Kwiecień, Duer. Firma prowadzi serwis internetowy Duer.pl, czyli miejsce, gdzie można szybko i wygodnie zamówić zweryfikowanego, godnego zaufania fachowca (elektryka, hydraulika, złotą rączkę, ślusarza). Innymi słowy jest to marketplace łączący gospodarstwa domowe ze sprawdzonymi specjalistami.

Katarzyna Skrzypczak, ManneQueen. Firma powstała w październiku 2018 r., a jej głównym i póki co najważniejszym projektem jest "Akademia Szycia ManneQueen" - kursy i warsztaty dla dzieci już od 6 roku życia i dorosłych. Na chwilę obecną ma ponad 50 kursantów.

Start-up Roku

Barbara Zych, Employer Branding Institute. EBnavi.com to platforma Saas bazująca na naukowo opracowanym algorytmie, który automatycznie analizuje ponad 500 wskaźników z procesów HR, marketingu, zarządzania, komunikacji i jako wynik daje rekomendacje strategiczne dla marki pracodawcy, wskazówki operacyjne, materiały edukacyjne oraz narzędzia wdrożeniowe gotowe do wykorzystania przez specjalistów. Narzędzie redukuje czas wypracowania strategii z 6 miesięcy do 1 dnia oraz koszty projektu o 70%.

Olga Grudniak, Biolumo. Firma tworzy urządzenie medyczne point-of-care dla lekarzy pierwszego kontaktu, by pomóc im przepisywać działający antybiotyk. Rozwiązanie to jest dostosowane do przychodni i lekarzy pierwszego kontaktu - jest szybkie w diagnozie (6h), zautomatyzowane i niedrogie.

Agnieszka Górska, Ulala Chef. Ulala Chef to platforma internetowa, dzięki której można wybrać i zarezerwować kucharza, który zaserwuje przyjęcie w Twoim domu, pracując w Twojej kuchni. Do wyboru są obecnie usługi 150 kucharzy.

Liderka w Nowych Technologiach

Magdalena Popowska, BACTrem. Firma w swoich badaniach wykorzystuje pożyteczne bakterie do ochrony środowiska. Opracowuje nowe biopreparaty i biotechnologie. Zajmuje się rozkładem substancji niebezpiecznych i odpadów (biodegradacją), m. in. likwidacją skażeń ropopochodnych i dezaktywacją metali ciężkich (bioremediacją).

Izabela Zawisza, KF Niccolum. Firma opracowała proces otrzymywania nowej generacji biopolimeru o wysokiej sile wiązania jonów niklu. Marka Nidiesque to specjalistyczne kosmeceutyki chroniące przed objawami alergii kontaktowej, szczególnie na nikiel. Marka Nuev to kosmetyki ukierunkowane na profilaktykę, chroniące skórę przed smogiem i wpływem metali ciężkich. Na alergię niklową cierpi średnio 7% populacji, w Unii Europejskiej oscyluje wokół 15 proc.