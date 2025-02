Kiedy zwrot podatku? Oni szybciej mogą liczyć na pieniądze

Rodziny wielodzietne, które posiadają Kartę Dużej Rodziny i rozliczają się przez internet, mogą otrzymać zwrot podatku w ciągu 30 dni od złożenia deklaracji. To znaczące przyspieszenie w porównaniu do standardowego czasu oczekiwania.

Dzięki temu, pieniądze mogą trafić do podatników w ciągu kilku dni, co jest dużym udogodnieniem w porównaniu do tradycyjnego procesu obsługi przez urzędników. To rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla osób, które oczekują na zwrot mniejszych kwot.