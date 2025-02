Zarabiają nawet 15 tys. zł. Wystarczy im pięć robót dziennie

Obecnie zawody takie jak hydraulik, elektryk oraz stolarz cieszą się dużym zainteresowaniem. Wysokość wynagrodzeń w tych profesjach może sięgać kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie . Mimo to, liczba osób chętnych do pracy w tych zawodach jest nadal niewystarczająca. Jak podaje INNPoland.pl, realizacja większych projektów może trwać przez kilka miesięcy.

Walenty Kowalski, fachowiec z Łodzi, twierdzi, że samo przybycie do klienta kosztuje 150 zł. Obsługując średnio pięć klientów dziennie, zarabia jedynie za wizyty około 750 zł dziennie, co w skali miesiąca sumuje się do około 15 tysięcy zł. Niemniej, liczba specjalistów na rynku pracy wciąż pozostaje niewystarczająca.