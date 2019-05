Jak sobota to... do pracy do Lidla. Sieć szuka pracowników na jeden dzień w tygodniu

W sklepach sieci Lidl w ostatnich dniach pojawiły się ogłoszenia o pracę. Niby nic nowego, ale te są wyjątkowe. Informują bowiem o poszukiwaniu pracowników... tylko na soboty.

Skąd takie ogłoszenia? Kto choć raz próbował zrobić zakupy w dyskoncie w sobotę - szczególnie przed niehandlową niedzielą - ma świadomośc, co dzieje się przy kasach niemal przez cały dzień. I to nawet wtedy, gdy otwarte są wszystkie dostępne kasy.

Choć nikt tego oficjalnie nie chce przyznać, to skutki zakazu handlu w niedzielę . Lidl nazywa swoją kampanię "efektem zmian na rynku". Nietrudno jednak zgadnąć, że chodzi o zwiększony ruch przed niehandlowymi niedzielami.

Wiadomo jednak, że gdy już ktoś odpowie na to ogłoszenie, to do pracy będzie przychodził tylko w soboty.