Jak szukać pracy? Stare metody do kosza. Oto nowy trend na rynku

Obserwowanie trendów jest niezbędne, aby dostosować swoje działania do nowych realiów rynku pracy . Tym bardziej, że kandydaci są w coraz trudniejszej sytuacji.

LinkedIn zyskuje na popularności jako platforma do aplikowania o pracę. Z raportu "Trendy w rekrutacji" Traffit, cytowanym przez portal Businessinsider.pl, wynika, że 22 proc. aplikacji pochodzi z LinkedIn. Na drugim miejscu uplasowało się Pracuj.pl (21 proc.), a na trzecim - OLX (ponad 5 proc.).

LinkedIn, jako narzędzie rekrutacyjne, zyskuje na znaczeniu, co może wpłynąć na przyszłe strategie poszukiwania pracy.

Raport Traffit wskazuje na rosnącą konkurencję na rynku pracy. Od stycznia do października 2024 r. średnia liczba aplikacji na jedno stanowisko wynosiła 52, a od lipca do października wzrosła do 57 zgłoszeń. Zdobycie pracy staje się coraz trudniejsze.