Są królami rynku pracy. Zarabiają nawet 55 tys. zł miesięcznie

W zależności od stanowiska i specjalizacji najczęściej wynagrodzenie wynosi od 8 tys. do 40 tys. zł brutto. Na największe zarobki mogą liczyć dyrektorzy kontraktu, do których należy nadzorowanie wszystkich etapów realizacji kontraktu. Ich zarobki wynoszą od 26 do 40 tys. złotych. Na drugim miejscu znajdują się dyrektorzy handlowi (od 28 do 35 tys. brutto). Nieco mniej zarobią kierownicy projektu, bo między 18 a 28 tys. brutto. Z kolei kierownik budowy otrzyma od 15 do 22 tys. brutto.