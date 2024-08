Jakie informacje bank bierze pod uwagę podczas analizy wniosku kredytowego?

Aby to zweryfikować, wystarczy zamówić Raport BIK. Są w nim zawarte wszystkie istotne dla banku (i Ciebie) informacje. Dowiesz się zatem np., czy Twoja historia jest wystarczająco dobra, by z powodzeniem ubiegać się o kredyt. Sprawdzisz też swój scoring i to, co wpływa na jego ewentualne obniżenie. W efekcie będziesz wiedzieć, jak możesz zwiększyć swoją wiarygodność jako kredytobiorca.