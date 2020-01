Japoński biznesmen rozdaje miliony jenów i szuka partnerki do lotu na Księżyc

Jak badać zachowania ludzkie, to tylko w naturalnych warunkach. Japoński miliarder postanowił rozdać stu osobom po milion jenów, by zobaczyć, jak taki zastrzyk pieniędzy wpłynie na ich życie. Na loterię już się nie załapiemy, ale teraz ekscentryczny biznesmen szuka partnerki na pierwszy pasażerki lot dookoła Księżyca.

Yusaku Maezawa to potentat branży modowej, postanowił zrobić coś, co sam określił jako "eksperyment społeczny". Ogłosił, że spośród obserwujących go użytkowników Twittera wylosuje sto osób, którym podaruje 9 100 dolarów. W sumie chce przeznaczyć 1 mld jenów (około 9 milionów dolarów) po to, by sprawdzić, jak milion jenów może zmienić ludzkie życie – informuje serwis WNP.