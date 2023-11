Jarosław Kaczyński powinien skończyć karierę? Mateusz Morawiecki stawia sprawę jasno

Jarosław Kaczyński już dziewięć lat temu przekroczył wiek emerytalny i mógłby w każdej chwili przejść na emeryturę. Jednak do 2024 r. będzie liderem partii PiS (skończy się wówczas dotychczasowa kadencja), a do 2027 r. ma zapewnione miejsce w Sejmie. Nic nie wskazuje więc na to, że miałby zrezygnować z pracy.