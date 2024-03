Jedna decyzja to ponad 1,7 tys. zł zysku. Oto kiedy nadpłacać kredyt

- Po pierwsze, w 2022 r. stopy procentowe nagle wzrosły, a ludzie mieli wcześniej sporo oszczędności nisko oprocentowanych, które stopniowo kumulowały się przez lata. Oprocentowanie kredytu skoczyło w niektórych przypadkach do 8-9 proc., więc kredytobiorcy postanowili nadpłacić. W tym roku nie będzie efektu zgromadzonych oszczędności, bo ten, kto miał odłożone pieniądze wydał je większości na nadpłaty w poprzednich latach. W ciągu roku mógł wprawdzie odłożyć trochę środków, ale na pewno nie są to aż takie pieniądze jak wcześniej. Kto miał nadpłacić, pewnie już to zrobił - przyznaje Sadowski.