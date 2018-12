Jedziemy pierwszym Pendolino z Wi-Fi. Sprawdziliśmy, czy działa

Koniec drwin i żartów z Pendolino. W piątek odbyła się podróż pierwszego składu, w którym zamontowany został internet bezprzewodowy. Przez większą część trasy wszystko działało bez problemu. Na własnej skórze przekonaliśmy się jednak, że połączenie nie zawsze jest stabilne.

Pierwsze Pendolino z Wi-Fi na pokładzie rusza dziś ze stacji Warszawa Wschodnia (Wikimedia Commons CC0)

Brak Wi-Fi był jednym z największych problemów, na który narzekali podróżni. Jak jednak informowaliśmy pod koniec listopada, PKP Intercity zapewniało, że pierwsze Pendolino z takimi urządzeniami wyjedzie na tory jeszcze w tym roku. I rzeczywiście, 28 grudnia zaplanowany został pierwszy taki przejazd.

Pociąg ruszył o godzinie 10:20 z dworca Warszawa Wschodnia i przejechał do Ciechanowa oraz z powrotem. Na pokładzie był nasz dziennikarz, który osobiście sprawdzi, czy sieć rzeczywiście działą bez zarzutu. Internet faktycznie działał, ale jakość momentami pozostawiała nieco do życzenia. Szczególnie odczuwalne było to przy oglądaniu wideo. Połączenie zostało całkowicie zerwane w trakcje relacji na żywo, którą prowadziliśmy na Facebooku.

Przedstawiciele przewoźnika tłumaczyli jednak, że internet w Pendolino to wypadkowa wszystkiego najlepszego, co mają do zaoferowania dostawcy internetu w Polsce. Jeśli gdzieś nie docierają z sygnałem, tracą go również pasażerowie.

Montaż urządzeń to efekt umowy, którą PKP Intercity podpisało pod koniec sierpnia z firmą Alstom. Wartość kontraktu to 31,7 mln zł. Obejmuje on nie tylko wyposażenie 20 składów Pendolino w odpowiednią technologię, ale i utrzymanie systemu przez 5 lat.

Obecnie sieć Wi-Fi dostępna jest w 171 wagonach PKP Intercity oraz 40 składach zespolonych (np. PesaDart czy Flirt3). Przewoźnik planuje, że na koniec roku Wi-Fi będzie dostępne w 200 wagonach konwencjonalnych.