Jedziesz jeden przystanek, płacisz za jeden. Łódź testuje system wygodny dla osób, które jeżdżą na krótkich trasach

Łódzki przewoźnik testuje system, w którym pasażerowie płacą tylko za przejechane przystanki. To dobre rozwiązanie dla osób, które mają do pokonania niewielką odległość i nie chcą kasować biletu 20-minutowego za 2,80 zł.

– Po wakacjach natrafienie na tramwaj z funkcjonującym sprawnie systemem graniczy z cudem. Albo przyjeżdża skład bez czytników, albo czytniki nie działają – skarżą się łodzianie w mailach do łodzkiej "Gazety Wyborczej" .

MPK tłumaczy, że to wynik awarii, ale będzie czynić wszystko, by każdy pasażer na liniach objętych programem mógł z niego korzystać.

Tym bardziej, że zainteresowanie wzrasta – zwłaszcza wśród osób, które nie chcą wjeżdżać samochodem do centrum i pozostawiają auto na jakimś większym parkingu przed jego granicami. Nie opłaca się im kasować normalnego biletu, by przejechać trzy przystanki, które dzielą ich od biura.

Minister przedsiębiorczości jeździ do pracy autobusem

Aby skorzystać z systemu, trzeba mieć zbliżeniową kartę płatniczą. Pierwszy krok to wybór taryfy (normalna lub ulgowa). Następnie trzeba przyłożyć kartę do terminala biletowego i poczekać na informację, że operacja została przeprowadzono prawidłowo. Od tego momentu nalicza się opłata – wyjaśnia " Gazeta ".

Według taryfy normalnej przejechanie jednego przystanku kosztuje złotówkę. Później jest taniej. Za każdy przystanek od drugiego do siódmego trzeba zapłacić 20 gr. Jadąc dalej: od ósmego do trzynastego – 10 gr, od czternastego do dwudziestego – 8 gr, a każdy kolejny – 6 gr. W taryfie ulgowej te kwoty są o połowę niższe.