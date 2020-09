Jedziesz na zagraniczny urlop samochodem? Wystarczy „zwykłe” OC?

Gdzie obowiązuje OC zakupione w Polsce?

Ubezpieczenie OC chroni kierowcę od odpowiedzialności materialnej za szkody spowodowane osobom trzecim, np. innemu kierowcy. Polisa OC zakupiona w jednej z działających na terenie Polski firm ubezpieczeniowych jest ważna na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Również niektóre państwa, które nie należą do struktur unijnych, uznają OC wystawione przez polskich ubezpieczycieli. Są to: Andora, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Serbia, Szwajcaria i Wielka Brytania.

W przypadku Wielkiej Brytanii obowiązuje okres przejściowy do 31 grudnia 2020 r. – podróżowanie samochodem odbywa się na dotychczasowych zasadach. Jednocześnie niektórzy specjaliści zalecają kierowcom planującym podróż samochodem do tego kraju zabranie ze sobą potwierdzenia zakupu polisy OC lub certyfikatu Zielonej Karty.

Czym jest Zielona Karta i kiedy trzeba ją wyrobić?

Zielona Karta to międzynarodowy certyfikat ubezpieczeniowy uznawany przez kraje, których Biura Narodowe należą do Systemu Zielonej Karty. Dokument ten potwierdza, że posiadacz pojazdu mechanicznego korzysta z ochrony ubezpieczeniowej w kraju, w którym przebywa. Nazwa certyfikatu ma bezpośredni związek z tym, że jest on drukowany na papierze o zielonym kolorze. Kiedy będziesz potrzebował Zielonej Karty?