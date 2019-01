Jeff Bezos przez rozwód straci połowę majątku. Wyjaśniamy, jak działa intercyza

To może być najdroższy rozwód świata. Jeff Bezos będzie musiał oddać żonie połowę majątku. Wszystko przez brak intercyzy. "Kiedyś budziła niesmak, dziś działa jak parasol ochronny" – tłumaczy ekspertka w rozmowie z money.pl.

Gdy Jeff Bezos pobierał się ze swoją żoną McKenzie w 1993 roku, zapewne nie przypuszczał, jak bardzo się wzbogaci. Firma, którą założył rok później – Amazon – to dziś gigant handlu internetowego. Wartość przedsiębiorstwa wynosi 810 mld dolarów, a majątek samego Bezosa 137 mld dol. Biznesmen jest na szczycie rankingu najbogatszych ludzi świata. Jednak szybko może się to zmienić.

Okazuje się, że tym, co najczęściej uszczupla majątki bogaczy, są kryzysy finansowe, błędne decyzje w interesach lub rozwody. I tak Jeff Bezos poinformował na Twitterze, że rozstaje się po 25 latach – jak twierdzi – udanego małżeństwa. Problem w tym, że Bezos najwyraźniej tak mocno uwierzył w słowa "i żyli długo i szczęśliwie", że nie podpisał intercyzy. Może go to teraz słono kosztować.