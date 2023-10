Jego śmierć poruszyła pół Polski. Zakopiański milioner miał zaledwie 38 lat

Prokurator Rejonowy w Zakopanem, Barbara Bogdanowicz, w oświadczeniu dla "Faktu" poinformowała, że planowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok zmarłego. Podkreśliła jednak, że jest to standardowa procedura i na razie nie ma żadnych przesłanek, które by wskazywały na to, że ktoś mógł przyczynić się do śmierci Pędzimąża.