1 z 11 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy Wideo WP Finanse cywilizacja Aleksandra Stanek 3h temu 1 z 11 Jesteśmy świadkami końca epoki. Wszystko przez niszczycielską działalność człowieka Żegnaj holocenie, witaj antropocenie © Edward Burtynsky, courtesy Galerie Springer, Berlin / Nicholas Metivier Gallery, Toronto Podziel się Naukowcy przekonują, że zakończyła się trwająca od 12 tys. lat epoka holocenu. Ich zdaniem weszliśmy w nową epokę geologiczną - antropocen, czyli epokę człowieka, wyznaczoną niszczycielską działalnością naszej cywilizacji. Dowodów na to, że przekroczyliśmy granicę kolejnej epoki, dostarczają teraz także artyści - fotograf Edward Burtynsky i dokumentaliści Jennifer Baichwaland i Nicholas dePencier (na zdj.), którzy są autorami multimedialnego projektu "Anthropocene". Na 31 wielko formatowych zdjęciach, 12 filmach, 3 muralach i kilku instalacjach VR uchwycili, jak człowiek nieodwracalnie zmienił Ziemię przez urbanizację, rabunkową eksploatację złóż czy karczowanie lasów, czyli wylesianie. Projekt "Anthropocene" zainaugurowany został 28 września na wystawie w National Gallery of Canada w Ottawie, współorganizowanej z Art Gallery of Ontario. Wystawie towarzyszyła również premiera filmu dokumentalnego pod tym samym tytułem. W ten sposób autorzy projektu chcą pokazać historię ludzkiego wpływu na naszą planetę. Z nami podzielili się niektórymi z niesamowitych zdjęć Edwarda Burtynsky'ego. Zobaczcie sami, jak człowiek w nieodwracalny sposób odcisnął swój ślad na Ziemi. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne