Jeżeli otrzymałeś SMS-a o paczce z Biedronki, to uważaj. Oszuści chcą Cię okraść

Szanowny Kliencie! Twoja paczka jest gotowa do odbioru! - tak rozpoczyna się SMS od oszustów. Oferują fałszywe bony podarunkowe do Biedronki lub Lidla. W wiadomości znajdziesz też link. Nie klikaj w niego. Możesz stracić nawet do 200 zł miesięcznie.

Znajdziemy tak komunikat, zachęcający do odebrania przyznanego bonu zakupowego na kwotę 300 zł. Jedyne co musimy zrobić, to kliknąć. Jeśli przejdziemy dalej, to serwis wymusi podanie danych osobowych w celu weryfikacji tożsamości, przy okazji prosząc o numer karty kredytowej. Podanie go grozi zgodą na pobranie opłaty w wysokości 49,95 dol. miesięcznie. W przeliczeniu na naszą walutę to ok. 180 zł. Bonu podarunkowego nie dostaniemy nawet po opłaceniu.