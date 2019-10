Justyna Kowalczyk sygnuje nową linię Lidla - dyskont promuje zimową aktywność

Lidl nie ustaje w dążeniach do prawdziwej ekspansji swojego dyskontowego imperium. Po otwarciu sklepu internetowego z produktami niespożywczymi przyszedł czas na pierwszą profesjonalną sportową kolekcję dla fanów zimowych szaleństw. Ciekawy jest fakt, że w promocję zaangażowano wielokrotną medalistkę olimpijską Justynę Kowalczyk.

Podczas prezentacji kolekcji Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska wspomniała, że ubrania Crivit PRO, po tym jak już przestaną nam służyć i zostaną wyrzucone, mają się rozłożyć, gdyż są biodegradowalne. Niestety, w materiałach promocyjnych nie znalazłam o tym więcej informacji, ale jeżeli jest to prawda, to za to wędruje ode mnie duży plus.