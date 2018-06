1 z 12 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy Wideo WP Finanse szkoła 2h temu 1 z 12 Kalendarz roku szkolnego 2018/2019. Wiemy, kiedy wypadną ferie i przerwy świąteczne Co czeka pracujących rodziców w przyszłym roku szkolnym? Pixabay.com Podziel się W polskich szkołach zabrzmiał już ostatni dzwonek. Uczniowie zaczęli upragnione wakacje i ani myślą o kolejnym roku szkolnym, który zacznie się dopiero za ponad dwa miesiące. Jednak dla ich rodziców informacje o układzie dni wolnych od nauki są bardzo istotne. Dla wielu to czas przymusowego organizowania zastępczej opieki nad dziećmi, gdy szkoły ogłaszają wolne. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało właśnie kalendarz roku szkolnego 2018/2019, co pozwala sprawdzić, kiedy wypadną ferie i przerwy świąteczne. Na tej podstawie przygotowaliśmy krótką ściągę, jak wyglądać będzie rok szkolny 2018/2019. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne